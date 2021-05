Na srečo naši predstavnici to ne jemlje motivacije, precej več nevšečnosti vsem delegacijam povzročajo noro zaostrene razmere za bivanje, kot smo izvedeli iz prve roke. Vse spominja na nekakšen novodobni zapor, kjer potrebuješ dovoljenje za vsak korak. Če ogrinjalo ne pride do izraza na odru, se lahko vsaj v zaodrju podenj skrije spremljevalna vokalistka Karin Zemljič. Na Nizozemskem smo poleg naše odprave naleteli na Slovenko, ki se je v deželo tulipanov preselila pred 15 leti zaradi ljubezni. Na Evroviziji dela kot prostovoljka, najprej je bila del pripravljalnega tima, zdaj pa so ji dodelil...