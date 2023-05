Ana Roš žaluje: Nikoli te ne pozabim

Trenutki, ko izveš, da si izgubil ljubljeno osebo, so najtežji. S tem se v zadnjih tednih morala soočiti naša vrhunska kuharska šefinja Ana Roš. Smrt dobrega prijatelja in izjemnega kuharskega mojstra jo je potrla, saj je bil komaj šestinštiridesetletni Barry 'Jock' Zonfrillo eden tistih, ki je v družbo vedno prinašal najlepšo energijo. Večkrat nagrajeni škotski chef je sicer živel v Avstraliji, kjer je že vse od leta 2019 nastopal tudi kot sodnik v šovu MasterChef Australia.

»Na vrhu ene najstarejših favel Ria de Janeira, v majhni sobici, polni modrosti in otroških knjig, sva drug drugemu obljubila, da bova poskrbela za ljudi v stiski. Žal se nama ni posvetilo, da bi dala obljubo in poiskala način, kako zagotoviti, da bova živela večno. Zelo te bom pogrešala,« mu je sporočila v slovo in sklenila, da bo še bolj užila sleherni dan.