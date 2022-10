Ana Roš osvaja Ljubljano

Vse, kar je pred meseci napovedala naša najboljša chefinja Ana Roš, se uresničuje: najprej je na Pogačarjevem trgu odprla butik domačih dobrot, te dni pa je v okusni ljubljanski mozaik dodala še dva koščka.

V pritličju Name je slovesno odprla Tuševo delikateso s kotičkom slovenskih izdelkov in dobrot s svojim podpisom, le nekaj dni pozneje pa je v neposredni bližini, torej čez cesto, odprla še Pekarno Ana. Po pričakovanju je bilo zanimanje za z drožmi prežete dobrote, ki jih v novi pekarni peče Nataša Đurić, izjemno, saj so že prvi dan kupci v zgolj nekaj urah pokupili vse do zadnje drobtinice.

Že pred časom pa je v intervjuju za Odprto kuhinjo napovedala, da bo v prvem nadstropju novega Asovega hotela v Knafljevem prehodu, torej nad starim Asom, odprla še bistro, in tudi tu bodo zgodbo v vrhunsko celoto povezovali sledljivi izdelki s slovenskih kmetij.