SLADKE SKRBI ZNANIH MAMIC

Ana Praznik: Starši si sami ustvarjamo pritiske (FOTO)

Dinozavri, risani junaki, planeti in drugi slikoviti motivi so te dni v ospredju. Po ulicah vasi in mest se vijejo četice šolarjev, med katerimi so najbolj vznemirjeni malčki in malčice, ki se z velikimi pisanimi torbami na ramenih prvič podajajo v učilnice.