PODJETNICA IN DOBRODELNICA

Ana Lukner Roljič: Skrbi me, v kakšen svet bo odrasel moj sin

Pozitivna naravnanost. Ljubezen. Dobrota. Nasmešek. Prijaznost. Vse te besede opišejo podjetnico in ustanoviteljico Anine zvezdice, ki v teh časih skupaj s prostovoljci tako kot vedno in tako kot vse leto skrbi za ljudi, ki živijo v stiski in revščini. Zanjo se ni glede tega nič spremenilo, pravi. Žal pa je revščina vedno hujša in ljudi v stiski vedno več. Njeno življenje je že dvajset let razpeto med Kalifornijo in Slovenijo, mednarodna podjetnica, ki je v prostem času Zvezdica, pa je najraje mama in žena. Družina ji pomeni vse. In prav zdaj se v njenem zasebnem življenju odvija boleča zgodba njenih staršev. A ostaja močna ter verjame, da ljubezen premaga vse.