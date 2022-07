NEKDANJA SMUČARKA

Ana Kobal: Zakonsko življenje na randijih po svetu (FOTO)

Devetega julija je bilo v Švicariji v Tivoliju kot na zasedanju skupščine Združenih narodov. Lepo oblečenim gostom z vsega sveta, mladim in postavnim športnikom, se ni mudilo na sestanke, temveč so bili pisani svatje na poroki nekdanje smučarke in njenega kanadskega zaročenca Trevorja Philpa.