Ana Klašnja pridno telovadi

»Vse se da, čeprav smo doma.«

Karantena nas je zaprla med štiri stene, vendar je za zdravo glavo in telo pomembna telesna aktivnost. Zaprtje stadionov, telovadnic in fitnesa bo še posebej visoko ceno pustilo pri športnikih, pa tudi baletnikih. Zanje je zelo pomembno, da redno skrbijo za svojo kondicijo in gibčnost.Čepravin njeni umetniški kolegi te dni ne morejo na oder in v telovadnico, pa balerina pridno skrbi za svojo pripravljenost. Zaveda se, da se je treba po štiridesetem letu še bolj potruditi za to, da ohraniš kondicijo, zato se vadbe loti kar v varnem zavetju doma.Po vseh letih, ki jih je porabila, da se je izklesala v balerino, njeno telo dobro ve, kaj potrebuje. Ana pa je po naporni vadbi nasmejana in dobre volje, saj je storila nekaj zase in za prihodnost, ko se bo lahko spet vrnila na oder. »Vse se da, čeprav smo doma,« pravi.