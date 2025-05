Ana Grdadolnik, pevka: Ladov padec jo je ponesel v višave (Suzy)

Enaindvajsetletna Štajerka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Anna in jo poznamo kot finalistko osme sezone šova Slovenija ima talent, je nase opozorila z drznim nastopom na Emi. Študentka prevajalstva, ki poje od osmega leta naprej in je osvojila številne nagrade, je z nami poklepetala o prelomnici, ki ji je odprla vrata v svet glasbe, iskanju lastnega izraza in ustvarjalni poti. Ana Grdadolnik je ljubezen do glasbe je začutila zelo zgodaj, pri osmih letih jo je pod svoje okrilje vzela mentorica Silveli Grosek. Hitro se je začela udeleževati tekmovanj doma in v tujini ter osvajati nagrade. S...