Ana Dolinar Horvat in Anžej Dežan: prijatelja za vedno (Suzy)

Ana Dolinar Horvat in Anžej Dežan sta se spoznala leta 2008 na televiziji, ko sta bila partnerja v oddaji Zvezde pojejo. »Takrat nisva potrebovala več kot trenutek, da sva postala najboljša prijatelja. Ne le to, postala sva družina,« je sentimentalna igralka, ki ne objokuje, da so ju poti odpeljale vsakega na svoj konec.

»Kljub življenju, ki intenzivno teče v različne smeri, in razdalji, ki je med nama, ga imam še vedno rada z vsako celico svojega telesa,« je izrazna, on pa ji vrača hvaležnost in pristno prijateljsko toplino. »Kakšno darilo meni in svetu si, dragi Anžej,« mu je sporočila ob rojstnem dnevu. Za nameček je še dodala, da ga ima neizmerno rada.