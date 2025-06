Ameriški gledališki dogodek leta (Suzy)

Vse pogosteje se dogaja, da igralci, ki jih gledamo v filmskih produkcijah, stremijo k nastopom na odrskih deskah, saj je to povsem drugačen način ustvarjanja. Tudi zato je podelitev nagrad vse pogosteje polna upajočih zvezdnikov, ki se želijo preizkusiti in uveljaviti v predstavah, ki so vsakič znova neponovljive.

Ups! Nicole Scherzinger je za vlogo v predstavi Sunset Blvd. prejela tonyja, njena temnordeča obleka je bila sicer hit, malo manj njena poza, saj je s prekrižanimi nogami ves čas dajala vtis, kot da išče stranišče.

Srebrni par Nekaj časa je George Clooney iztirjal s pobarvanimi rjavimi lasmi za novo vlogo, zdaj je naposled spet srebrn, kot smo ga vajeni, in s tem najboljši dodatek svoje žene Amal v z biseri ozaljšani obleki.

Dobitnica Še ena zmagovalka: Sarah Snook, ki smo jo gledali v Nasledstvu, je prejela tonyja za vlogo v Sliki Doriana Graya, a njena slonokoščena obleka Richarda Quinna je razdvajala.

Drzna Lea Michele je izbrala krilo Michaela Korsa z zelo visokim razporkom in zgornjim delom kot smoking.

Kot kipec Lahko bi bila model za oblikovanje kakšne nagrade, so šepetali o Sarah Paulson, lanski dobitnici, ki je prišla v Schiaparellijevi obleki.

Vroča Šestdesetletna Brooke Shields, ki je nedavno praznovala okrogli jubilej, se je na rdeči preprogi pojavila v vroči Balmainovi obleki s torbico, ki je bila dar njenega moža Chrisa Henchyja.

Tradicionalno moderen Daniel Dae Kim je prišel v moderno oblikovani tradicionalni korejski obleki hanbok, saj je želel pokazati, da so tudi Američani, ki niso videti tradicionalno ameriški, lahko ponosni tako na svojo domovino kot korenine.

Žlehtnoba Mnogi so menili, da s Pradino opravo Katie Holmes spada naravnost v priljubljeni film, saj igralka, ki že nekaj let raje ustvarja na odru kot na filmu, ni ravno navdušila z izbiro.

Voditeljica Prireditev je vodila Cynthia Erivo, ki ima grammyja, tonyja in emmyja, manjka ji le še oskar, za katerega je bila nominirana že trikrat. Na preprogi je blestela v obleki hiše Schiaparelli in seveda ni pozabila na divjo manikiro.

Poljubi za vse Julianne Hough je delila poljube v obleki Christiana Siriana.