Ambiciozna Kataya se razdaja risankam in občinstvu (Suzy)

»Ko sem izvedela, da so me sprejeli na Slovensko popevko, so se mi izpolnile sanje! Zjokala sem se od sreče in bila tako vesela, da sem hotela vsakemu, ki sem ga srečala na cesti, povedati, da sem sprejeta. To je največ, kar se lahko zgodi glasbeniku. Slovenska popevka je najstarejši in najuglednejši slovenski glasbeni festival, na katerega sprejmejo le najboljše. Petje z orkestrom in živo spremljavo pa je še en presežek,« se veseli neutrudna pevka, sinhronizatorka risank in študentka Kataya, ki jo to poletje čaka veliko dela, saj se želi na Popevko dodobra pripraviti. Svoj glas skrbno varuje, in ko ima večje glasovne obremenitve, je pol dneva ali cel dan tiho, četudi se to komu zdi čudno, saj je sicer zelo klepetava. Hkrati pa tudi zelo pridna, pred časom je postala logistična inženirka, zdaj je tik pred diplomo iz prava in menedžmenta. Poleg tega še pridno hodi v službo. Le pri kuhanju v oddaji Riba, raca, rak se ni preveč izkazala, vendar je sotekmovalcem povedala, da v rokah raje drži mikrofon kot kuhalnico.