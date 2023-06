Alya: Veliko možnosti za materinstvo (Suzy)

Alya je po ascendentu trmasta, odločna, prizemljena, praktična bikica, ki ne mara sprememb, da pa kot ostale ženske bikice veliko na modo in urejenost ter si rada kaj privošči. Njena vladarica Venera je v nežnem, čustvenem raku, na vrhu hiše doma, kar kaže, da se za živahno fasado skriva občutljiva, sočutna duša, močno navezana na dom in družino, tako na starše kot bližnje, s katerimi se počuti varno, jim zaupa in ve, da ji bodo stali ob strani. Ima poudarjeno materinsko noto, se pa hitro skrije pod rakovski oklep, če se ji kdo zameri ali jo prizadene. Vse to se sicer skrije za njenim živahni...