Aljoša Bagola še vedno zaljubljen kot prvi dan

Hvaležen usodi

Kreativni direktor Pristopain njegova žena, slovenska igralka, sta pred dnevi praznovala peto obletnico zakona. Razneženi Aljoša je ob tem priznal, da besede 'usoda' ne moremo izreči, ne da bi izrekli tudi besedo 'da'.»Usodi sem hvaležen, da sem lahko pred petimi leti svoj da dahnil najbolj čudoviti ženski na svetu, ki me prenaša že dobrih enajst let in je že osmo leto odlična mama najini,« je Aljoša na družabnih omrežjih opeval ljubezen do ženske svojega življenja.Kot je že večkrat poudaril, svoji Ivi ves čas izkazuje ljubezen in jo občuduje, brez dlake na jeziku pa je tudi povedal, da je ponosen na to, da se je naučil na glas izreči besedici, ki sta za slovenske moške redkost – ljubim te.