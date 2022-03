Aljoša Bagola in Iva Krajnc: Ljubezenska izpoved

Bil je prvi pomladni dan, ko sta se spoznala. Pravzaprav je bil večer, pripomni Aljoša Bagola, ki še sam komaj dojame, kako hitro minevajo leta.

»Kot bi švignil po avtocesti, in že praznujeva dvanajsto obletnico, blagoslovljeno s čudovito hčerko, ki je ljubezen najinega življenja,« pove oboževani pisec. Ne poveličuje zakona, saj se zaveda, da je treba zanj trdo garati in premagovati nesoglasja, pasti, izzive, skratka bdeti nad tem, da se partnerja ne naveličata drug drugega. »Seveda se kdaj tudi krešejo iskre in potrebuješ več energije za sprejemanje kompromisov, ampak to je nepogrešljivo, če se želiš naužiti najlepših čustev. Do njih ne vodi nobena bližnjica,« izlušči resnico dolgoletnega partnerstva.

Ljubezen, ki traja že dvanajst let.

Z igralko Ivo Krajnc Bagola tako slavita rojstvo pomladi in njune dvojine, ki je z rojstvom Sofie dobila popolno sliko.