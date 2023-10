Ali Ogrizek: Avtizem ni ovira! (Suzy)

Drugačnost ima veliko prednosti, je prepričan Ali Ogrizek, iskriv in izjemno iskren mladenič, ki z avtizmom živi polno in življenje iz dneva v dan raziskuje z večjo radovednostjo in odprtimi očmi. »Danes me preplavlja pozitivna energija. V vsak teden vstopim z lepo mislijo in občutkom, da se mi bo zgodilo nekaj lepega. V moji glavi ni prostora za negativno razmišljanje,« me ob začetku telefonskega pogovora na ponedeljkovo jutro pozdravi Ali, mi zaželi čudovit teden in me za nekaj trenutkov pusti odprtih ust. Med najinim pogovorom je ob njem Mateja Zorko Pavšar, ena izmed svetovalnih delavk na ...