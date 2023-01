Ali novoletne zaobljube delujejo?

Sama menim, da niso nič slabega in je morda dobro, da kdaj naredimo refleksijo, pregledamo, kaj nam je dobro delo, kaj nam je služilo in kaj ne. Na podlagi tega si lahko postavimo nove cilje, ki jim sledimo.

Najpogosteje so novoletne zaobljube še vedno povezane s hujšanjem, rednim gibanjem, spanjem, skrbi zase, časom … Malo zaradi praznikov ter večje količine hrane in manj gibanja v tem času, malo zaradi običajev, ki jim sledimo vse življenje, včasih tudi zaradi trenda.

Te zaobljube lahko delujejo ali pa tudi ne. Kaj se bo dogajalo z nami, našim zdravjem, spanjem, gibanjem, prehrano, je namreč na koncu v največji meri vedno odvisno od nas samih.

Med raziskovanjem, kaj vse si ljudje obljubljamo, sem naletela na zanimive podatke. Raziskava, katere vir je Kako si?, je glede novoletnih zaobljub pokazala, da se je teden dni po novem letu še 77 odstotkov ljudi, udeleženih v raziskavo, držalo svojih odločitev. Po šestih mesecih pa se je novoletnih zaobljub držalo le še 40 odstotkov udeležencev.

Moje mnenje je sicer, da je ta odstotek kar precej visok, tako da če si postavite novoletne zaobljube, imate čez pol leta skoraj polovico možnosti, da se jih boste še vedno držali. Mislim, da se vam splača. Ne glede na to pa je vseeno moj strokovni nasvet, da si življenje uredite tako, da vam 1. januarja ne bo treba začeti, ker bo pač normalno, da se gibate vse letne čase, vse tedne v letu.

Če bi bilo namreč tako čarobno, da bo prvega januarja vse drugače, bi kakršne koli zaobljube delovale tudi 1. maja, 1. avgusta, 1. oktobra ali katerega koli prvega v letu.

Želim vam, da vam je skrb zase, ki vključuje redno gibanje, podporno prehrano, urejeno spanje in dobre odnose, tako pomembna, da ne bo v nobenem letnem času ali nobenem obdobju v letu težko ugotoviti, katere so vaše prioritete. Ker imate znanje in veste, da je to pomembno za dobro počutje, vaše zdravje in vitalno starost, ki nas vse čaka.