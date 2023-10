Alexandra Pi Bachel: Prižigam luč v sebi in svetim še tebi (Suzy)

Globlje je šla, več miru in skladnosti s seboj je našla. Po kopici izobraževanj je začutila, da je njeno poslanstvo pomagati drugim. Ob strani ji stoji partner, košarkarski trener Sašo Filipovski. Ko je zaradi bolezni in želje po »živi hrani« k njej prišla Saša Einsiedler, sta se v hipu ujeli in se skupaj lotili projekta, zelo pa se veseli tudi izida svoje knjige Prižgem luč v sebi in svetim še tebi. »Med potovanji in selitvami je odpadla iluzija materialnega sveta, kaj vse moram posedovati, da me bodo drugi sprejeli kot uspešno.« Kot otrok se je družila predvsem s starejšimi ljudmi. »Z odpr...