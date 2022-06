Aleš Smrekar: Če je treba, zajokam

Danes sodi med starejše in najbolj izkušene člane redakcije. Odlikujeta ga prepoznaven glas, še bolj edinstven slog vodenja in komentiranja, največ ljudi ga pozna kot športnega komentatorja, še najbolj pa ga odlikujeta širina in vedrina duha. Zanima ga pravzaprav vse in privlačno izpelje tako športni prenos kot glasbeni pogovor z reperjem, s svojimi poslušalci ali lov na zaklad na terenu. Kateri so vaši prvi spomini na radio in konkretno na Val 202? Val 202 smo poslušali že doma. V očetu je bilo malo umetnika, bil je arhitekt, verjetno se mu je zdelo, da je ta radijska postaja tista ...