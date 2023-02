Aleš Novak in Uroš Kuzman: že stokrat Mali otroci

FOTO: Suzy

Komika, gledališka, spletna in televizijska ustvarjalca sta v zadnjih dveh letih skupaj preživela veliko časa tudi zaradi hit komedije Mali otroci, veliki problemi. V petek, 24. februarja, bosta v SiTi Teatru BTC gostila že stoto ponovitev z gosti presenečenja, 5 evrov od vsake vstopnice pa podarila društvu Žarek upanja, ki pomaga družinam, ki trpijo za posledicami odvisnosti od alkohola. »To predstavo rada igrava tudi zato, da se lahko vsaj za nekaj ur umakneva od družinskega direndaja,« priznata ljubeča očeta in moža. »Igrava jo že dobri dve leti in glede na to, da govoriva o otrocih, skupaj z njimi raste in se spreminja tudi besedilo. Najpogostejši komentar izkušenih staršev pa je, da sploh ne veva, kaj vse naju še čaka. In midva se strinjava – ne veva! Zato pa že piševa nov scenarij: Veliki najstniki, ogromni problemi,« se nasmejetain, ki sta nam izdala še to, da obstajata dve različici predstave: »Taka za občinstvo z najinima boljšima polovicama in taka za občinstvo brez njiju. Ena je krajša.«