Aleš Klinar bo s pesmijo povezal narod

Agropop nekoč ... FOTO: Mediaspeed

Te dni nam je na uho prišla novica, da jezačel snemati novi različici svojih velikih uspešnic – Samo milijon nas je, ki jo je izvajal z Agropopom, in Svobodno sonce, nekakšen slovenski Band Aid projekt, za katerega je ustvaril glasbo, besedilo pa je napisalPri tej protivojni pesmi je sodelovalo okoli 50 glasbenikov. Obe pesmi imata močan domovinski naboj, nastali pa sta v času osamosvajanja. Ker se približuje 30-letnica samostojnosti naše države, politika pa je tudi v teh pandemičnih časih neenotna kot še nikoli, je trenutek, da se vsaj s pesmijo spet nekoliko poveže narod, kar primeren.In bržkone je tudi to spodbudilo podjetnega Klinarja, da se je odločil za ta korak in prvič od razpada Agropopa snema remake katere od njihovih pesmi. Aleš sicer zagotavlja, da je »projekt popolnoma apolitičen, čeprav so razmere res slabe.A nas glasbenike vodi predvsem želja, da bi ljudi spomnili na to, da smo v 30 letih preživeli tudi marsikatero lepo obdobje in bili že zelo povezani. In da bo nekoč, ko premagamo vse nesmiselne razprtije, zagotovo spet tako, trdno verjamemo v boljši jutri!«