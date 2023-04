Alergije: če ne odpravite vzroka, ne bodo nikoli izginile

Alergije nastanejo, ko se imunski sistem odzove na snovi v okolju in tvori protitelesa IgE, ki sprožijo sproščanje histamina iz mastocitov. Visoka raven histamina povzroči simptome, kot so srbeče solzne oči, kihanje, zamašen nos, glavobol in drugo.

tina prodnik

Običajno zdravljenje lahko začasno pomaga zmanjšati simptome, vendar pogosto vključuje tudi steroide, ki lahko škodujejo imunskemu sistemu, prispevajo k osteoporozi, in kar je najpomembneje, ne odpravijo osnovnega vzroka imunske disregulacije. Ne glede na to, ali se alergije pojavijo občasno ali z njimi živite kronično, ste lahko zaradi njih oslabljeni, razdražljivi in imate občutek meglenih misli. A če ne odpravite osnovnega vzroka, alergije nikoli ne bodo izginile.



Uredite črevesje in prebavo

V praksi se je pokazalo, da ko so se pri ljudeh uredili izzivi s črevesjem in prebavo, so velikokrat izginile tudi težave z alergijami. Ko je imunski sistem (60 odstotkov ga je v črevesju) razdražen, se odzove na vse. Podobno, kot če ne spite dovolj, kar vas naredi še bolj razdražljive. Nezdravo in vneto črevesje se namreč ne more boriti proti morebitnim alergenom.

Za odpravo sezonskih alergij so vam v veliko pomoč te strategije:

1. Nadomestite slabo z dobrim

Izločevalna dieta je prvi korak za zdravo črevesje. Preprost temelj funkcionalne medicine je odstraniti vse, kar nas ne podpira, in vključiti vse, kar nas. Izločite pogoste vnetne sprožilce, kot so pšenica, koruza, mlečni izdelki, soja in alkohol. Uživajte polnovredno hrano z veliko vlakninami, ki je bogata s protivnetnimi rastlinskimi kemikalijami, imenovanimi fitohranila. Izogibajte se vsemu, kar vsebuje sladkor ali transmaščobe. Osredotočite se na uživanje zdravih maščob iz ekstra deviškega oljčnega olja, oreščkov, avokada in omega 3, ki jih najdemo v majhnih ribah (sardine, sled, sabljarka, divje ulovljen losos). Že mesec dni izločevalne diete lahko obnovi črevesje in zmanjša vnetje.

2. Uporabljajte hranila za zdravljenje črevesja in zmanjšanja alergij

Vključno s prebiotiki in probiotiki, če je treba, da spodbudite rast podpornih bakterij za izboljšanje prebave in zmanjšanje vnetij. Druga hranila za zdravljenje črevesja so glutamin, cink, kurkuma in ribje olje. Priporočamo tudi visokokakovostne multivitamine. Odličen je kvercetin, ki ima protivnetne in protihistaminske lastnosti, simptome alergij pa prav tako blažijo koprive.

3. Ugotovite alergije na hrano

Če imate alergije na hrano, ugotovite, na katero, nato jo prenehajte uživati. Pri ugotavljanju vam lahko pomaga tudi zgoraj opisana izločevalna dieta.

4. Obvladajte stres

Kadar vaš um in telo nista v ravnovesju, ste pod stresom, napeti in utrujeni, kar lahko resnično škoduje črevesju in poslabša sezonske alergije. Z jogo, meditacijo, globokim dihanjem ali celo vročo kopeljo se naučite aktivnega sproščanja in tako aktivirajte vagusni živec, ki sprošča celotno telo in zmanjšuje vnetja.

5. Zagotovite si dovolj spanca

Optimalen spanec je ključnega pomena za zdravje črevesja in splošno zdravje. Raziskave kažejo, da neustrezen spanec skrajšuje življenjsko dobo in povečuje vnetja, kar lahko vodi v kronične bolezni. Nezadostno spanje lahko zaradi odpornosti proti inzulinu poveča tudi tveganje za sladkorno bolezen. Vsako noč si prizadevajte za vsaj osem ur neprekinjenega in globokega spanca.

6. Gibanje

V svoj vsakdan vključite čim več gibanja.

7. Terapija s surovim medom

Za sezonske alergije lahko poskusite s terapijo s surovim medom. Surovi med iz vašega okolja vsebuje majhne količine lokalnega cvetnega prahu, ki lahko sčasoma pripomore k povečanju odpornosti proti sezonskim alergijam. Ta zamisel temelji na konceptu imunoterapije (to je tisto, kar dobite s 'cepljenjem' proti alergiji), pri kateri lahko izpostavljenost majhnim količinam alergena sčasoma pomaga zmanjšati občutljivost telesa nanj.

Kaj še lahko naredimo za zmanjšanje izpostavljenosti alergenom?

1. Filtrirajte zrak v zaprtih prostorih

Zrak v zaprtih prostorih je lahko bolj obremenjujoč in onesnažen kot zunanji. Naši domovi so lahko polni alergenov, kot so prah, hišni prhljaj, hlapne organske spojine in dražilne snovi iz čistilnih sredstev/frakcij. Eden najboljših načinov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih je filtriranje zraka s filtrom HEPA, ki odstrani škodljive imunske dražljaje iz kroženja v domu. Izogibajte se tudi umetnim dišavam, ki jih vsebujejo čistila in osvežilci zraka, ter poskrbite, da bodo vaši zračni kanali čisti in brez nečistoč.

2. Omejite izpostavljenost

Včasih je najboljša obramba za zmanjšanje alergij, da najprej zmanjšate izpostavljenost škodljivim snovem. To velja za sezonske alergije in alergije na hrano. Pri okoljskih alergijah pa imejte v sezoni alergij zaprta vrata in okna ter poskrbite za vzdrževanje filtrov, če uporabljate čistilce zraka.

3. Pranje posteljnine in oblačil

V vaši posteljnini in oblačilih se lahko zadržujejo delci prahu, prhljaja, cvetnega prahu in drugih sprožilcev alergij, ki se prebijejo v vaš dom in nato dražijo imunski sistem. Z rednim pranjem posteljnine in brisač poskrbite, da bo teh delcev čim manj.

Kronično vnetje, ki prispeva k sezonskim alergijam in še marsičemu drugemu, lahko izvira iz številnih virov, med drugim iz: * prehrane z visoko vsebnostjo sladkorja in predelane hrane, * vnetnih maščob, kot so maščobe omega 6, ki jih najdemo v predelanih rastlinskih oljih in transmaščobah, * pomanjkanja gibanja, * alergij in občutljivosti za hrano, * skritih ali kroničnih okužb, kot so virusi, bakterije, kvasovke ali paraziti, plesni in drugi okoljski alergeni, toksičnost zaradi preobremenjenosti s toksini iz okolja.

Veliko ljudi se tudi ne zaveda, da se lahko zunanje alergije prenesejo na vaša oblačila. Koristno je, da jih takoj po prihodu domov slečete in se preoblečete v tista, na katerih ni cvetnega prahu, prahu ali drugih sezonskih alergenov.

4. Čisti nosni prehodi

Ker sezonske alergije najpogosteje sprožijo fizični delci, ki si skozi sinuse utirajo pot v telo, se odpravite naravnost k viru in očistite nosne poti vseh delcev, ki so se prijeli na stene nosne sluznice. Neti lončki ali nosno pršilo z izvlečkom grenivkinih semen in s ksilitolom so varni in učinkoviti načini za izpiranje nosnih poti in odstranjevanje vnetnih alergenov, kot so cvetni prah, prhljaj in prah.

Uravnajmo zdravje

Kadar vse to ne spremeni odzivanja imunskega sistema, moramo poiskati druge vzroke, kot so aditivi v hrani, pesticidi, kemikalije in onesnaženost okolja. Prav tako morate preveriti, ali v vašem domu ali na delovnem mestu ni plesni. Razmislite o zelo pomembnem krvnem testu, imenovanem C-reaktivni protein, ki meri stopnjo skritega vnetja v telesu. Skrita vnetja povzročajo ali vplivajo na skoraj vse sodobne bolezni, vključno z boleznimi srca, rakom, debelostjo, demenco, artritisom, avtoimunskimi boleznimi, alergijami in prebavnimi motnjami.

Čeprav so zgoraj našteta načela preprosta, tudi najboljšim in najspretnejšim ljudem ne uspe vzpostaviti povezave med tem, kako ravnajo s svojim telesom, in tem, kako se počutijo. Večina se ni nikoli naučila, kako skrbeti za svoje telo in dušo ter ju nahraniti. Zato je ozaveščanje o tem pomembno, hkrati pa tudi zavedanje, da lahko vsak od nas korak za korakom vnaša v življenje podporne spremembe. Na ta način ne uravnamo samo imunskega sistema, ampak tudi zdravje na vseh ravneh: fizično, mentalno in energijsko.