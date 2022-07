Alenka Tetičkovič: Poslovne spremembe in selitev

Alenka Tetičkovič je po ascendentu neustrašna, odločna, vročekrvna levinja, a ker je Sonce, vladar njenega horoskopa, v dvojčkih, jo poznamo predvsem kot zabavno, zgovorno, družabno, živahno, hudomušno, radovedno, odprto igralko. Lahkotna energija dvojčkov namreč omili levovski ego in ponos, dodatni pečat pa dodaja še Saturn ob Soncu in Merkurju, ki ji prinaša resnost, odgovornost, strogost, zadržanost, disciplino, zrelost, poslovno žilico, a tudi veliko samokritičnost, deloholičnost, črne misli, hlad in distanco. Že to, da levovsko veličino spremljata površnost in ležernost dvojčkov, gre tež...