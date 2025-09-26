Alenka Ružič Jovović: Toliko lepote na kupu (Suzy)

Človek se težko odloči, kam bo najprej uperil pogled. Redko vidimo toliko lepote na eni fotografiji. V družini Alenke Ružič Jovović očitno niso skoparili z dobro genetiko. Poleg prepričljivega videza so vsi trije njeni biseri nagrajeni še s talenti.

V Ljubljani živijo, igrajo, pojejo in plešejo, mama pa od vzhičenja nad tako čudovitimi otroki še bolj zagnano telovadi. Jalen, Anika in Alina so od mladih nog trdni zavezniki. Najstniška muhavost jim ni prišla do živega, zato ostajajo povezani in drug drugega spodbujajo pri doseganju osebnih ciljev. Za mojstrico zdravega življenja je to največje darilo, saj si je že v rani mladosti zadala cilj, da se bo trudila biti vzorna mama.

Danes z ganjenostjo ugotavlja, da se ji je želja izpolnila, in ne zamudi nobene priložnosti, ko lahko občuduje sina in hčerki na njihovih nastopih.