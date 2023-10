Alenka Ružič Jovović: Kako ste zrasli! (Suzy)

Zgodnji jesenski večeri in prelomni rojstni dan njenega najmlajšega otroka so v Alenki Ružič Jovović prebudili nostalgijo, zato je pobrskala med starimi fotografijami in našla kar nekaj ljubkih posnetkov svojih treh sončkov, ko so bili še mali nadebudneži.

Dr. Jalen Košir je poskrbel, da je mami v dobrih rokah.

Alina bo januarja praznovala enaindvajseti rojstni dan, Anika je julija dopolnila osemnajst let, Jalen pa je ravnokar praznoval sladkih šestnajst. »Kako ste zrasli!« vzklika športna trenerka, ki je navdušena nad povezanostjo svojih otrok. Vsi trije so namreč zavezani umetnosti, saj je že plesalka Alina obiskovala celo umetniško gimnazijo, medtem ko ima Anika prečudovit glas, Jalen pa je zelo dober pianist.

Alina in Anika s petmesečnim bratcem Jalnom leta 2008

Ravno te dni sicer mineva prva obletnica, odkar je njena najstarejša zapustila gnezdece, se odselila in osamosvojila, a mlajša dva še živita pri mami, ki vse svoje otroke z največjim veseljem gosti na praznovanjih. Njihov dom je tako vedno poln.

Radi so se igrali zdravnike, se s solzami v očeh spominja Alenka.

Po ločitvi se je namreč njena družina v resnici še povečala, saj je z drugim možem Markom Jovovićem pridobila še dva otroka in so tako zdaj že resnično številčna družina, ki za praznovanja rojstnih dni potrebuje veliko prostora, dolgo mizo in številne dobrote, ki jih mama Alenka vedno z veseljem pripravi.