Alenka Košir razkriva: Hvala za gene!

Najboljša oseba, kar jih poznam

Naravna lepotani vprašljiva, saj velja za eno naših najbolj prepričljivih krasotic. Vendar pa to še ni zagotovilo, da bi imela mir pred sicer redkimi dvomljivci, čeprav ji načeloma ne pridejo do živega. Toda enemu je uspelo preseči mejo njene tolerance, zato je dobil zelo poučno lekcijo, da se ni dobro vtikati v tuja življenja, še posebno če jih premalo poznaš.»Dobila sem vprašanje, kako to, da imam tako lepo frizuro in sem brez narastka, ko pa so frizerski saloni zaprti. Odgovor je zelo preprost, saj je to moja naravna barva in za zdaj nimam sivih las. Nazadnje sem bila pri frizerju na začetku julija. Sicer pa na to, kdaj boste osiveli, poleg stresa in vitamina B najbolj vpliva genetika, zato se nikar ne obremenjujte, če ste sivi že v rosnih 30, kajti takšni boste še naprej.Na fotografiji je moj oče pri 72 letih, najboljša oseba, kar jih poznam. Bolj kot za genetiko sem mu hvaležna za vse modrosti, s katerimi je obogatil moje življenje,« je razkrila skrivnost svojega odtenka las in osebnosti.