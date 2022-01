Alenka Košir na simpatičen način razkrila, da ima disleksijo

Alenka Košir je ena tistih žensk, ki jih človek preprosto mora občudovati. Predana mama, partnerica in osebna trenerka je poleg naštetega še navdušena vrtnarka, ki na svoji terasi goji rože in domačo zelenjavo, njen dom pa krasijo številne cvetoče lepotice, ki zaradi Alenkine ljubezni do rastlin in ljubeče nege izjemno dobro uspevajo.

Vrtnarske nasvete rada deli s številnimi sledilkami na instagramu in njene simpatične zgodbe si pogosto ogledajo tudi tiste, ki z rožami niso tako vešče. Alenka je tako pred kratkim znova svetovala ljubiteljicam sobnih rastlin, pri tem pa se ji je pripetila manjša napaka, ki je številne niti niso opazile, in sicer je besedo vrednost zamenjala z besedo varnost.

To se je zgodilo zaradi samodejnega popravka, je priznala Alenka in razkrila, da se ji to dogaja, ker ima disleksijo, ki že dolgo ni več tabu tema.