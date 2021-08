Alenka Košir greši z razlogom

Težka odločitev je pred Alenko Košir, saj ne ve, na katero sladoledno kupo bi se prej spravila. Mi ji privoščimo kar obe, kajti v teh dneh je praznovala 47. rojstni dan, ki ga je preživela v objemu svojega dragega Marka. Skupaj sta uživala na oddihu in se nista obremenjevala s kalorijami. Le zakaj bi se, ko pa je mojstrica telesnih vadb in aktivnega življenja dobro podkovana na področju prehrane in se zaveda, da kdor gara, lahko tudi greši. Zato si je na hrvaški obali, kjer preživlja počitnice, z užitkom privoščila kakšno pregreho. Tisti, ki jo spremljajo na njenih družabnih platformah, so seznanjeni z njenim odnosom do skrbi za telo, pri katerem zagovarja zmernost pri vsem in nam polaga na srce, da ne smemo biti do sebe preveč zahtevni.



Komentarji: