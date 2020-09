Alenka Kesar: Ta knjiga je vera v ljubezen

Ko sem prebirala prvo poglavje vaše knjige, so se mi ob kar nekaj odlomkih prikradle solze v oči. Kako je bilo vam, ko ste popisovali prelomnice svojega življenja? Je bilo zelo boleče?Sploh ne, kar je presenetilo tudi mene. Prvi del knjige, v katerem govorim o ločitvi, je tekel zelo naravno. Bilo je, kot bi čustva samo prelila na papir. To je del, ki ga naknadno nismo nič popravljali. Zdi se mi, da se v tem pisanju vidi, da sem to obdobje življenja predelala. In ko sem ga napisala, ga nisem mogla več brati za seboj. Kamenko mi je prigovarjal, naj vendarle preberem, a ga nisem poslušala. Zdelo se mi je, da je stvar opravljena. ...