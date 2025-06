Alenka in Marko Jovović: Na naslednjih 100 let (Suzy)

Nekaj je gotovo, Alenka in Marko Jovović sta se našla. Gre za dve sorodni duši, ki se dopolnjujeta. Drug drugega spodbujata pri osebnih projektih in sta si v oporo, ko ne gre vse po načrtih. Ljubezen redno zalivata s strastjo in predanostjo, kar dokazujeta s spomini na pravljično poroko.

Mojstrica za telesno vadbo in zdravo življenje je brez zadržkov priznala, da je pripravljena z dragim živeti še naslednjih 100 let, saj se zaveda, da ji bo ob njem vedno lepo. On ji vrača komplimente z nežnostjo in drobnimi pozornostmi. Zelo dobro pozna Alenkino romantično naravo in ve, da so rože njene najboljše prijateljice.

Zato nima težav z izbiro daril ob posebnih obletnicah. Ni čudno, da se je njuna terasa sredi Ljubljane z leti spremenila v pravi cvetoči botanični vrt, kjer so poljubi dveh zaljubljencev še slajši.