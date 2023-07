Alenka Husić praznuje: Štirideseta so nova trideseta

Vsak teden nas znani obrazi presenetijo z okroglimi rojstnodnevnimi obletnicami. Že dolgo jih v enem letu ni toliko vstopilo v novo dekado. Med njimi je tudi Alenka Husić, ki je zaslovela v zasedbi Bepop. Sicer velja za najmlajšo v pojočem triu, a je najvišja. Ana Praznik in Tinkara Fortuna ji ljubkovalno rečeta Lenči. Tudi tokrat sta jo zasuli s pozornostjo, veseljem in najlepšimi željami.

Potolažili sta jo, da so štirideseta v resnici nova trideseta, kar sta obe pred njo že preverili in lahko potrdita. »Najboljše se zdaj šele začne, zlasti zate, ki znaš uživati v najmanjših pozornostih. In takšni si zaslužijo največ. Občudujeva tvojo strast in ponosni sva, da si najina prijateljica, s katero lahko deliva vso lepoto življenja. Ostani zdrava, poslušaj svoje srce in naj te še naprej spremlja pogum,« sta ji zaželeli njeni najboljši prijateljici.