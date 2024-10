Alenka Husić: Družina me je vrnila na pravo pot (Suzy)

Izjemna vokalistka je že od nekdaj zvesta pripadnica skupin Bepop in Sopranos. V njej je lep čas gorela želja po lastnem glasbenem izražanju, a nikoli ni prišel pravi trenutek za to. Do zdaj. Ljubezen greje me je njena prva samostojna skladba, ki jo je posnela ob življenjski prelomnici. Leto 2024 si bo zapomnila po pomembnih odločitvah, ki jih je prepletla v čudovit videospot, v katerem ima poleg nje glavno vlogo najstniška hči Alina.