Alenka Godec o spominih: S sinom na naslovnici (Suzy)

Pisalo se je leto 2001, ko je Alenka Godec javnosti pokazala svojega edinca. Luka se je iz bistrega dečka razvil v samozavestnega moškega, ki se ne kaže več z mamo po naslovnicah.

Pevke to prav nič ne gane, saj spoštuje njegovo odločitev, da ohrani zasebnost. A se rada spominja obdobja, ko se je brez zadržkov privil k njej. Za vsako mamico so to najlepši spomini, ki ob posebnih priložnostih privrejo na površje. Danes je ponosna, da ga ni vzgajala v razkošju, četudi je njen edini otrok.

»Če starši nismo razvajeni, ne vidim razloga, da bi bili naši potomci,« ostaja zvesta svojemu prepričanju. Z njim se strinjajo številni roditelji, ki se navdušujejo nad fotografijo z začetka stoletja. Sicer je minilo veliko let, marsikaj se je že spremenilo, ampak njuna medsebojna ljubezen je še močnejša.