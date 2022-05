Alenka Bratušek: Največji uspeh sta moja otroka

Letošnje volitve Alenki Bratušek in njeni stranki niso bile najbolj naklonjene, saj je ostala pred parlamentarnim pragom. Medtem ko je kljub porazu stranke hvaležna za končni izid, demokracijo in pravno državo, pa Alenka te dni uživa v malih radostih in trenutkih s tistimi, ki ji pomenijo največ in jo na njeni politični poti najbolj podpirajo.

Njen sin Oskar, študent in nadarjeni nogometaš, ki je kariero gradil tudi v Veliki Britaniji, je namreč upihnil 24 svečk, 52-letna političarka pa se je za nekaj trenutkov vrnila v leto 1998. Nekdanja premierka je priznala, da na koncu in ob vseh izzivih tako ali tako vedno ugotovi, da je ravno družina tista, ki v življenju največ šteje.

»Moj največji uspeh v življenju sta moja sončka, danes sicer že odrasla, še vedno pa tako moja,« je ob rojstnem dnevu svojega sina zapisala Bratuškova, ki pa ima še starejšo hčerko Nušo, na katero je prav tako neizmerno ponosna.