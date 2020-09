Alenka Artnik je ponosna lastnica novega svetovnega rekorda

Alenka tik po osvojitvi novega rekorda. Zanjo so navijali ljudje z vsega sveta.

Vse od tedaj, ko se je junija lanina azijskem pokalu v prostem potapljanju v Bifinu spustila na osupljivih devetdeset metrov, je ne more nič ustaviti. Ves čas karantene je trdo trenirala in se nedavno odpravila na evropsko prvenstvo v potapljanju v Grčijo. Tokrat ji je šlo še bolje in se je potopila kar 94 metrov globoko.»Potop je bil res lep. Bila sem osredotočena in sproščena do konca. Preteklo leto je bilo polno vzponov in padcev, zato sem še bolj srečna zaradi svojega dosežka. Z močno motivacijo, voljo in željo mi je uspelo ves vloženi trud usmeriti v potop. Oddahnila sem si. Zelo sem vesela in hvaležna,« je, ko je priplavala na površje, povedala Alenka, ki si je tudi za naprej zadala ambiciozne cilje.