Alen Kobilica: Verjamem, da bom spet videl

Novopečeni očka in eden izmed najuspešnejših slovenskih manekenov, športnik in podjetnik Alen Kobilica je bil gost v podcastu Na svoji strani z Ajdo Rotar Urankar in spregovoril tudi o obdobju, ko so mu zdravniki pred dobrim desetletjem odkrili tumor na možganih. »V tistem trenutku je bila to zame nekakšna odrešitev, saj sem končno vedel, v čem je razlog za mojo izmučenost. Prej sem si govoril, da je tako nesmiselno živeti, nič od nič. Brez vsake volje do življenja. Ko so mi tumor odstranili, so se iz mene spet usule energija, strast, vse, v istem trenutku, ko sem se zbudil. Zato na to nisem gledal kot na neki šok,« se je časov odrešitve spominjal Alen. »Še en teden sem videl normalno, potem pa me je vid počasi zapustil. Bral sem neke razglednice in tedanjo partnerko vprašal, ali je bila tisti dan drugačna svetloba. Po enem tednu, v treh dneh, je šlo v nič,« je Alen spregovoril o izgubi vida. Danes, ko je srečen in izpopolnjen in prav v vsaki sekundi uživa v očetovski vlogi, je prepričan, da bo nekoč drugače. »Še zdaj verjamem in vem, da bom videl. Ne vem še, kdaj in kako, ampak vem, da bom.«

