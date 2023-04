Alen Kobilica je med misicami povzročil razburjenje

Pisalo se je leto 1993, ko se je Metka Albreht kot komaj osemnajstletno dekle in najlepša Slovenka udeležila svetovnega izbora za najlepšo žensko na svetu v Južni Afriki. Tam je spoznala našega nekoč najuspešnejšega manekena, danes pa podjetnika Alena Kobilico.

A ker se naš postavni maneken takrat ni smel družiti z lepoticami, sta si z Metko izmislila, da je njen bratranec. Le tako se je brez težav znašel v družbi najlepših žensk z vseh koncev sveta, verjetno pa ni treba poudarjati, da so številne med njimi zaradi Alenove prisotnosti vzdihovale in si na njem pošteno napasle oči.

»Prišel je kot Pepelka po tistih dolgih stopnicah. Zagorel, v razpeti beli srajci in kavbojkah je nonšalantno stopal proti nam, punce pa so padale v 'nezavest',« se spominja Metka. Prijatelji so se ob njunem spominu, ki sta ga delila na družbenih omrežjih, pošalili, da se Alen v treh desetletjih sploh ni postaral, on pa jim je odvrnil, da je k temu verjetno pripomogla mamina čudežna krema.