Aleksandra Winkler Drole: Njihova naloga je, da nas povezujejo v dobro vseh

Te duše prihajajo z zvezde Polaris, bolj znane kot zvezda Severnica, ki kot kompas služi pomorščakom in popotnikom. Je njihov prvinski dom, tako so tudi njihove lastnosti in namen njihove inkarnacije tu, na Zemlji, kazanje poti, doslednost, zvestoba in vzdržljivost. To so ljudje, na katere lahko vedno računamo.

Shooting star making its way through a shiny blue background

Duše z zvezde Polaris premorejo globoka in trajna prijateljska in partnerska razmerja. Vztrajajo pri ciljih in svoje ideje uresničijo do zaključne faze. Ker so ciljno usmerjeni, težko zapustijo odnose in iz situacij odidejo, šele ko jim ne služijo več ali odnosi postanejo škodljivi in strupeni. Zato ostajajo v službah, zakonskih zvezah, prijateljstvih, družabnih skupinah, organizacijah leta in leta, včasih dosti dlje, kot je dobro zanje. Lojalni so do padca oziroma zloma, zato je njihova naloga naučiti se biti najprej zvesti do sebe.

So odličen povezovalni člen

Duše zvezde Polaris prinašajo energije enosti, celovitosti in združenosti. Njihov talent je ustvarjanje teh energij v skupinah – družini, organizaciji, klubu itd. Nekatere duše pomagajo ustvariti enotnost v skupinah ljudi z nasprotujočimi si mnenji in prepričanji, naj bodo to različne politične ali verske skupine. So odličen povezovalni člen, tako kot 'lepilo', ki drži vse skupaj. To svojo lastnost povezovanja različnih interesov ljudi lahko uporabijo v poslu, skupinskem delu ali vlogi družinskega člana. Pomagajo nam videti naš skupni namen, naše skupne značilnosti namesto razlik, ki ljudi ločujejo.

John Lennon in Kevin Costner

Le kdo ne pozna pesmi Imagine? John Lennon je veliko svojih inkarnacij preživel na Polarisu in ta njegova legendarna pesem nosi prav to sporočilo, da je svet eno, da se ljudje ne delijo na religije, ki povzročajo ločenost, da ni držav, ki bi ljudi ločevale, ampak da vsi živimo za danes. »Čeprav boste rekli, da sem sanjač, se mi boste nekega dne pridružili.« In zasijal je v vseh rasah, v mnogih državah, tako kot svetilnik, svetla zvezda Severnica.

Karmični cikel od 21. junija do 1. julija Značilnosti: Prijateljstvo, romantična ljubezen, prijaznost, kreativni instinkt, lepota in karizma, modrost, sprava. Konflikt nastane med željo po ustvarjanju harmonije s tem, kar že imamo, in nagnjenostjo k preizkušanju novih, nepredvidljivih stvari. Pozitivna polarnost Če delujete na pozitivnem polu, vam je čustveno življenje pomembnejše od materialnih dosežkov. Prizadevajte si za premirje z nekom ali pomiritev razrahljanih odnosov. Nekateri potrebujete premirje tudi s seboj. Včasih se različne komponente osebnosti, kot so ego, razum, duša in um, skregajo. Kot bi eden izmed pevcev v zboru pel po svoje. V tem ciklusu si prizadevajte delovati resnično harmonično, tako sami s seboj kot tudi z ljubljeno osebo. V tem obdobju si bolj kot česarkoli materialnega želite tudi čutnih užitkov. Karmična lekcija: romantična razmerja Najmočnejši človeški nagon predstavlja združitev fizične in duhovne ljubezni, kar predstavlja združitev fizičnega telesa (spolnost) in dušne predanosti. Srečno obdobje za vse, ki ste si v preteklosti (tudi v prejšnjih inkarnacijah) ustvarili dobre karmične pogoje in vas je pri odločitvah vodila predanost čustvenemu, instinktivnemu, ljubečemu odnosu pred razumskim in ego delovanjem. Na primer da ste odklonili dobro plačano delovno mesto daleč stran od svojega doma in izbrali življenje, ki vam je nudilo toplino doma, srečo v partnerskem razmerju. Izbrali ste namreč prednost ljubezni pred obvezami. Odlomek iz knjige 36 karmičnih ciklov

Drug primer vidimo v filmu Pleše z volkovi, kjer se združita dva različna svetova: svet belega človeka z indijanskim plemenskim duhom. Kevinu Costnerju, ki prav tako prihaja iz dušne skupine Polaris, je ta vloga, ki ponazarja združitev dveh svetov in vzpostavljanje miru med njima, pisana na kožo.

Sidranje energije enosti in enotnosti

Duše iz dušne skupine Polaris ljubijo sodelovanje, zelo uživajo pri odločitvah, ki vključujejo sodelavce, partnerje, imajo radi vse vidike skupnosti – v kontekstu sodelovanja. Imele so pomembno vlogo pri sidranju energije enosti in enotnosti v zgodovini človeštva, ko so se morali ljudje združiti med seboj, da bi dosegli skupni cilj. S svojim izrazito močnim nagnjenjem k združevanju in poudarkom na skupnosti nam pokažejo, kako postaviti na stran svoje individualne impulze in se osredotočiti na potrebe skupnosti.

Pogosteje se inkarnirajo na Zemljo v času, ko to lastnost svet potrebuje: v vojnah, pandemijah in podobno.

Raje kot hierarhične imajo demokratične sisteme, v katerih ima vsak član možnost izraziti sebe. Nikogar ne marajo izključiti iz sodelovanja. Odlični so v družinskih podjetjih in v svoj posel radi vključijo zakonca.

Pri spreminjanju svojega življenja so zelo počasni, ko se enkrat odločijo in zapustijo posameznika ali skupnost, pa se je skoraj nemogoče ponovno povezati z njimi. Potrebujejo trdnost, pripadnost in zanesljive odnose, zato spremembe doživljajo kot zelo stresne in velikokrat zato naredijo vse velike premike naenkrat.

Kdaj uporabljamo božansko energijo Polarisa? * Ko smo v vlogi mediatorja – lahko enega od staršev težavnih najstnikov), * petje pesmi legendarnega Lenona IMAGINE deluje že skoraj kot molitev, mantra, saj nosi božansko sporočilo, * ko smo raztreseni in razdvojeni med dvema skrajnostma, * če hočemo postati neobsojajoči in bolj povezovalni, * ko smo izgubili svoj notranji kompas in iščemo pravo smer (posel, odnosi, počutje, selitev).

Težko se lotijo novega projekta, s težavo sprejmejo na primer selitev ali poklicno spremembo, a ko se odločijo zanjo, so neizmerno samodisciplinirani in vztrajni.

Negativni vidik je prilepljenost

Lahko postanejo zelo globoko ukoreninjeni v trenutno situacijo, svoj način mišljenja, navade in celo načrte. Lahko trmasto vztrajajo na poti, tudi ko je jasno, da jim ta ne ustreza. Njihov ego lahko občasno obstane v določeni samopodobi, celo če ta dokazuje neskladnost in neproduktivnost, in to vedno znova. Vztrajanje pri enem in istem, naj bo to telesna teža ali oklepanje vzorcev in navad, ki jim ne služijo več, se izkaže kot toga energija, ki jih zadržuje na mestu brez napredka.

Kako vzgajati otroka te dušne skupine?

Ti otroci se pogosteje rojevajo v času dveh skrajnosti, npr. v družbi izjemno revnih in hkrati izjemno bogatih ljudi. Tako okolje jih seznani z ekstremi in jih pripravi, da bodo nekoč postali morda vodje podjetja, ki bo zaposlovalo nižji sloj, da bi s tem lahko pomagali uravnovesiti družbeno neenakost.

»Naša naloga je, da vas povežemo v celoto za skupno dobro vseh.«

Pogosteje se rojevajo tudi različnim staršem glede na barvo kože, versko pripadnost ali značaj. Ker ne marajo sprememb, zelo trpijo pri selitvi v novo okolje. Včasih vztrajajo pri napačno izbranem poklicu, namesto da bi se prekvalificirali. Pomembno je, da so starši do njih izjemno podporni in strpni, še posebno, ko so življenjske spremembe nujne.

Aleksandra Winkler Drole.