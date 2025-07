Aleksander Čeferin na oddihu v družbi velikih zvezdnikov (Suzy)

Hrvaški otoki so že dolgo priljubljeni med svetovnimi imeni iz sveta športa, ki se radi odločajo za malce manj razvpite, a prav tako izjemne turistične lokacije.

V teh dneh so v lepotah otočka Vela Stupa uživali kar štirje zvezdniki, in sicer hrvaška nogometaša Mateo Kovačić in Luka Modrić, ki je nedavno zapustil Real Madrid in podpisal pogodbo z Milanom, teniški igralec Novak Đoković ter predsednik Evropske nogometne zvezde (Uefa) Aleksander Čeferin.

Na idiličnem in mirnem otoku nedaleč stran od priljubljene Korčule so trije športniki s Čeferinom klepetali v sproščenem vzdušju restavracije Moro Beach Stupe, kjer je fotografija tudi nastala. »Danes smo imeli čast gostiti legende,« so zapisali pod fotografijo, ki so jo delili na instagramu.