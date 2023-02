Alan Cumming si je premislil, noče časti

Biseksualni igralec škotskega rodu Alan Cumming je svoj 58. rojstni dan počastil na poseben način.

Z odlikovanjem britanskega imperija leta 2009 nagrajeni igralec je sicer velik zagovornik neodvisnosti Škotske.

Na instagramu je objavil, da je zaradi pomislekov, povezanih s toksičnostjo britanskega kolonializma, vrnil odlikovanje britanskega imperija, ki mu ga je podelila kraljica Elizabeta II.

V pojasnilu je zapisal, da je bil ob prejetju počaščen, saj mu ni bil podeljen le kot igralcu, temveč tudi kot aktivistu za pravice istospolne skupnosti. Ob smrti monarhinje in razpravi, ki ji je sledila o vlogi monarhije in dejstvu, da je britanski imperij zaradi dobička izkoriščal ljudstva po vsem svetu, pa je na vse začel gledati drugače.

»Odprlo mi je oči, vrnil sem priznanje, pojasnil razloge za to in še enkrat izrazil globoko hvaležnost, da sem ga prejel,« je igralec razložil svoja čustva. Pojasnil je še, da odločitev ni bila preprosta, da je to storil že pred meseci, a je želel novico sporočiti sam, preden bi iz nje naredili škandal.