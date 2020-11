Aktualno v zvezdah: ZDA po volitvah pred veliko transformacijo

ZDA imajo ascendent v strelcu, kar jim prinaša srečo, obilje, optimizem, širitev in uspeh, ki temelji na povezovanju, a tudi vpletanju v druge dežele in postavljanje v vlogo svetovnega moralnega razsodnika. Multikulturnost, sobivanje narodov, naprednost, odprtost, modernost, sprejemanje različnosti kažeta tako ascendent kot Luna v vodnarju. Po drugi strani pa imajo Sonce in stelij planetov v raku, iz česar izhaja njihov nacionalizem, ponos na državo, občutek, da jo morajo zaščititi in se boriti zanjo. Mars v 7. hiši in Uran na njenem vrhu orisujeta tudi spremenljive odnose z drugimi ter vojaška posredovanja na tujem.ZDA so pred ...