Aktivno v nove zmage!

Igralcu Matjažu Javšniku, ki že dolgo navdušuje z uspešnico Striptiz, predstavil pa se je tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, zlepa ne utegne biti dolgčas. Predvsem pa je njegovo življenje zelo aktivno in razburljivo.

Matjaž je novo leto začel na belih strminah. FOTO: Osebni Arhiv/instagram

Sredi lanskega decembra je spakiral kovčke in pred trenutnim slovenskim mrazom in meglo odpotoval v precej bolj vroči Dubaj, kamor se na svetovno razstavo Expo 2020 zgrinjajo milijoni ljudi. Po dubajski avanturi pa ga je vleklo še k ljubemu konjičku – smučanju. Tako zelo ga obožuje, da se je po belih strminah poganjal celo na prvi novoletni dan.

Te dni pa smo bradatega in duhovitega Štajerca ujeli na Jahorini, kamor se te dni zgrinjajo smučanja in zabave željni Slovenci. Matjaž torej uživa v deželi legendarnega Vučka, kjer so Slovencev še posebno veseli.