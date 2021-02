Doma ima medalje z maratonov.

Novinarka in voditeljica na nacionalni televizijis svojo profesionalnostjo, nalezljivo dobro voljo in strokovnostjo zna sporočiti še tako pretresljive novice. Lepa svetlolaska z obrobja Cerkniškega jezera je že od malega zvesta novinarstvu: začela je že v osnovni šoli, poročala s tekem ŠKL, na koncu pa pristala na televiziji.S kamero nima težav, prav tako ne z delom na terenu. Le redki pa vedo, da je Katarina tudi strastna športnica. Doma ima kar nekaj medalj z maratonov, za uspehe pa je pripravljena trdo garati in veliko trenirati.»Aktivna sem tudi med karanteno. Zdaj me ne boste več videli toliko v tekaških supergah, zato pa sem več na kolesu,« veselo pove svetlolaska, ki jo boste pogosto srečali v hribih. Velikokrat v družbi prijateljice in sodelavke, vsake toliko pa tudi samo, saj je trenutno srečno samska. Vendar se s tem ne obremenjuje, saj pravi, da vse pride ob pravem času. Tudi ljubezen.