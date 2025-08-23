DRUŽINSKI PODVIG

Aktivna Jerca Zajc s hčerkama osvojila Triglav (Suzy)

V nahrbtniku so imeli sendviče, čokoladice in dva gela za energijo, na Kredarici so se pocrkljali s slastnimi štruklji.
Fotografija: »Utrujenost mine, spomini pa ostanejo,« pravi.
S. R., Foto: osebni arhiv/instagram
23.08.2025 ob 10:26
Nekdanja voditeljica je prekrasno avgustovsko sredo izkoristila za družinsko osvajanje Triglava s hčerkama in partnerjem Jako Lopatičem. »Ponosna sem, da ga je prvič osvojila naša enajstletna Gloria! V enem dnevu smo šli iz Krme čez Planiko na vrh Triglava in nazaj čez Kredarico. Pri tem smo naredili približno dvajset kilometrov in premagali dva tisoč višinskih metrov, za kar smo s postanki potrebovali približno dvanajst ur,« pove Jerca. Gloria je v prvem delu hodila celo hitreje kot starejša sestra Viktoria, ki je bila tokrat na vrhu že drugič, prvič pri desetih letih.

V nahrbtniku so imeli sendviče, čokoladice in dva gela za energijo, na Kredarici so se pocrkljali s slastnimi štruklji. »Seveda ni šlo brez trenutkov slabosti, žuljev in bolečih nog, zadnji dve uri sta se vlekli kot dva dni. Še dobro, da nas je vedno vztrajna Viktoria gnala naprej. Občutek sreče in zadovoljstva na koncu je poplačal čisto vse. Športni duh želim vsekakor prenesti tudi na svoje otroke. Ker v svetu telefonov in zaslonov to šteje več kot kadarkoli prej,« pravi. Na najvišji vrh si želi popeljati še najmlajšega sina, a za ta podvig mora še malce zrasti.

Nasmejani so vzeli pot pod noge.
Jerca Zajc družina hribi Triglav Suzy

