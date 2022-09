OČKA BO

Akrobat med plenicami: Filip Kržišnik se pripravlja na očetovstvo

»Moje življenje je kot na vrtiljaku! Zadnja leta se nama z Blažem dogaja na polno. Aktivna sva kot akrobata in šovmana, koordinatorja pri snemaju reklam, filmov in raznih projektov doma in v tujini. Vesel sem, da Hollywood, Netflix, BBC in drugi pripravljajo projekte, v katerih najine veščine pridejo do izraza. Dolgčas pa mi ni niti zasebno. Z izvoljenko Nino Ogrin se pripravljava na selitev v novo hišo, odštevam pa tudi dneve, ko bom sredi oktobra kopici svojih nazivov in vlog dodal še očetovsko,« veselo razlaga Filip.