Akcija Mihe Deželaka: Od Planice do Debelega rtiča, 2.–11. junij (FOTO)

Adrenalinski začetek

Deželak je prvi dan začel dramatično. Skočil je z največje letalnice na svetu in z ekipo osvojil Vršič.

Dvojna podpora

V Slovenskih Konjicah sta ga pozdravila voditelja oddaje V petek zvečer Melani Mekicar in Blaž Švab. Melani mu je pomagala pregoniti nekaj kilometrov.

Čas za sprostitev

V Radljah ob Dravi so ekipo pričakali gasilci in jim priredili pravo zabavo s peno.

Krona za kralja

V Mariboru je Miho pozdravila tekmovalka resničnostnega šova Sanjski moški Laura Beranič in mu nadela krono.

Objokana

Mihova sodelavka Ivjana Banić je bila vidno ganjena, ko ga je zagledala, okrog vratu pa mu je v čast velikega spoštovanja nadela havajski lei.

Lupčka mu je dal

V živalskem vratu v Ljubljani je užival tudi Denis Avdić, ki se je takole pustil cmokniti morskemu levu.

V dobri družbi

V Brežicah je na Mihov kvadrocikel sedla Rebeka Dremelj in z njim kolesarila do Krškega.

Zarepala sta

Za glasbeni vložek je znova poskrbel priljubljeni raper Challe Salle, ki že leta podpira akcije Radia 1.

Dva sanjska

Sanjski moški Gregor Čeglaj je bil na sprejemu v Grosupljem poleg našega junaka velika atrakcija.

Srbele so jih pete

Pevec Rok Ferengja in fantje iz njegove skupine Rok'n'Band so svojimi ritmi poskrbeli, da so plesali prav vsi.

Sedmo leto zapored se je pogumni in srčni radijecpodal na svojo že tradicionalno pot po Sloveniji, na kateri so mu v 10 dneh družbo delali številni Slovenci in Slovenke, ki ga niso zgolj spodbujali, temveč so vozili z njim in ob njem.Na poti je doživel marsikaj, še posebno pa je bil vesel presenečenj, ki so mu jih pripravili sodelavci in številni znani obrazi – tudi tokrat so mu mnogi segli v roko in namenili kakšen evro za otroke v stiski.Ti bodo zaradi Mihovega ogromnega srca tudi letos uživali na počitnicah na Debelem rtiču, kjer dobrotnik na dan izida naše nove številke zaključuje svojo vseslovensko akcijo.