Akademija Tine Maze: Učimo se, treniramo, padamo in se pobiramo! (Suzy)

Tina Maze ni bila samo odlična športnica, ki je dosegla, kar se je doseči dalo, temveč ji je uspelo tudi diplomirati na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Dolgo je sanjala, da bi svoje znanje in izkušnje rada predajala naprej, tako je kar nekaj časa sanjala o svojem poletnem taboru. Tik pred koncem počitnic je skupaj s partnerjem Andreo Massijem 29 otrokom, velikim navdušencem nad smučanjem in športom, na Kopah nad Slovenj Gradcem pripravila prvi poletni tabor.

Na pomoč so ji priskočili še strokovnjaki z drugih področij – za akrobatiko Aleksander Šajn, za poletno pripravo na rolerjih reprezentantka v smučarskem teku Nataša Lačen, za prehrano Melita Osojnik, Primož Doler za gorsko kolesarjenje, tudi Sara Isaković je dala nekaj koristnih nasvetov. »Učimo se, se spoznavamo, treniramo, padamo, se pobiramo, skratka, preživljamo kakovosten športni čas v prečudoviti naravi in postajamo vedno boljši!« je zapisala šampionka. Otroci so bili skupaj s Tino nad štirimi športnimi dnevi tako navdušeni, da bo tabor ponovila še pozimi. Takrat bo zaposlena tudi na olimpijskih igrah, kjer bo s kamero smučala pred tekmo.