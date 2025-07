Ajurveda uči: jejte za ravnovesje (Suzy)

Deepak Chopra poudarja, da ima hrana globlji pomen. »Na Zahodu štejemo kalorije, iščemo vitamine in beljakovine, medtem ko je holistično stališče, da smo, kar jemo. Hrana ni namenjena le pridobivanju energije, telo jo pretvori v misli, občutke, razpoloženje itd., povezana je z zavestnostjo, inteligenco in vsako odločitvijo, ki jo sprejmete. Ko posegate po naravni, polnovredni, hrani in čisti vodi, vnašate vase energijo, ki vam daje življenje,« pravi. V ajurvedi tudi s hrano iščejo ravnovesje. To se začne že s samim dejanjem hranjenja.

»Ali jeste v naglici, se ne ozirate na hrano, ampak gledate telefon, niste hvaležni za hrano? To namreč ne vpliva na njeno kalorično in hranilno vrednost, ampak na vašo izkušnjo. Ob prvem grižljaju namreč telo prejme informacije o okusu, a vpliva tudi na misli, čustva in pričakovanja, zato doživite hranjenje na najboljši način, da bo v harmoniji z vašim telesom. Meditirajte na misel: 'Izbiram hrano, ki mi pomaga blesteti.' Mantrajte: 'Hranim vesolje in vesolje me hrani.' Premislite o tem, da jeste, da hranite um, telo in duha.«