Ajurveda, okrepimo odpornost v jesenskem času (Suzy)

AJURVEDA

Beseda imunski sistem se v jesenskem času v naših pogovorih in okolju pojavlja pogosteje kot sicer.

Razlog je logičen – ker je ravno v tem prehodnem času najbolj na udaru. Toda zakaj ravno jeseni? Kaj o tem pravi ajurveda in kako se lahko v tem času podpremo s to 5000 let staro znanostjo? Ajurveda gleda na imunski sistem precej širše, kot smo vajeni pogledati na Zahodu. Imunski sistem prištevamo k ojasu – to pomeni življenjski energiji oz. esenci, ki povezuje prav vse: naše telo, um in vso naravo okoli nas. Ojas nastane kot končni produkt pravilne in zdrave prebave ter presnove. K temu ne prištevamo samo dobre prebave in zaužite hrane, temveč tudi sposobnost, da pravilno predelamo čustva in ...