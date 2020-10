Ajda Smrekar v akciji

Ljubitelji dobre slovenske kriminalke bodo morali še malce potrpeti. Potem ko so lani prišli na svoj račun z dvema izvrstnima serijama, smo izvedeli, da pravkar snemajo drugo sezono uspešnice V imenu ljudstva. V njej je vlogo mlade odvetnice briljantno odigrala Ajda Smrekar, ki bo tudi v drugo odkrivala nepravilnosti znotraj našega skorumpiranega sistema. Snemalni dnevi so zelo naporni, vendar je ekipa odlično razpoložena in se po večmesečnem prisilnem izostanku od gledaliških odrov tolaži vsaj s tem, da so lahko skupaj pred kamero. Nadaljevanka bo prišla na spored prihodnjo pomlad, v njej pa se bo poleg že znane zasedbe zvrstilo kar nekaj prepoznavnih obrazov, ki bodo začinili dogajanje, polno preobratov, napetih prizorov in kriminalnih obračunov.