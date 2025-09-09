ZVEZDE INSTAGRAMA

Ajda Smrekar: S plesnega parketa na gledališke odre (Suzy)

Navdušuje nas tudi pred televizijskimi in filmskimi kamerami.
Fotografija: Šopek najlepših cvetlic iz Mestnega gledališča Ljubljanskega.
Šopek najlepših cvetlic iz Mestnega gledališča Ljubljanskega.

Ljubljančanka je najboljši primer za to, kakšno moč imata vztrajnost in predanost pri nečem, kar imaš neskončno rad. Z igro je izbrusila svoj značaj, postala še bolj samozavestna in odločna ter predvsem prepričana, kaj si želi in česa ne. Iz projekta v projekt dokazuje, da si zasluži vsako priložnost, ki jo dobi, in da se ne zanaša na svojo prepričljivo lepoto, ampak nesporni talent. Tega so prepoznali tudi režiserji, saj ji dodeljujejo najzahtevnejše vloge. S plesnega parketa je suvereno stopila na gledališke odre, navdušuje pa nas tudi pred televizijskimi in filmskimi kamerami. Na družabnih omrežjih nam dovoli, da se odpravimo z njo na ustvarjalna popotovanja, na katerih je užitek več kot zagotovljen.

Svojo pot na instagramu je začela leta 2017 z manekensko držo.
Jutranja lepota narave jo pusti brez besed.
Razveselila se je nagrade gong za najbolj priljubljeno igralko leta 2016.
Odraščala je s plesom, zato si ga še vedno z navdušenjem ogleda.
Je redna gostja prvih vrst Ljubljanskega tedna mode.
V predstavi Sedem let skomin sta igrala skupaj s Sebastianom Cavazzo, ki je osvojil njeno srce.
Osmice so zunaj, nam je sporočila na prvi poletni dan leta 2018.
Z mamo in sestro so močno povezane.
Ajdina čutnost je pravi balzam za fotografovo dušo.
Prijatelji so izbrana družina, pravi vsestranska umetnica.
