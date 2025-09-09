Ajda Smrekar: S plesnega parketa na gledališke odre (Suzy)
Ljubljančanka je najboljši primer za to, kakšno moč imata vztrajnost in predanost pri nečem, kar imaš neskončno rad. Z igro je izbrusila svoj značaj, postala še bolj samozavestna in odločna ter predvsem prepričana, kaj si želi in česa ne. Iz projekta v projekt dokazuje, da si zasluži vsako priložnost, ki jo dobi, in da se ne zanaša na svojo prepričljivo lepoto, ampak nesporni talent. Tega so prepoznali tudi režiserji, saj ji dodeljujejo najzahtevnejše vloge. S plesnega parketa je suvereno stopila na gledališke odre, navdušuje pa nas tudi pred televizijskimi in filmskimi kamerami. Na družabnih omrežjih nam dovoli, da se odpravimo z njo na ustvarjalna popotovanja, na katerih je užitek več kot zagotovljen.
OBJAVE: 101
SLEDILCI: 8.956
SLEDI: 482
